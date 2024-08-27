Ходжес объяснил, какие цели преследует операция ВСУ в Курской области
В настоящее время можно выделить три цели контрнаступления Вооруженных сил Украины в Курской области России.
Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в колонке для РБК-Украина.
"Я думаю, что, основываясь на том, что я вижу, есть три цели этого контрнаступления", - отметил Ходжес.
По его словам, цель наступления ВСУ номер один - создать плацдарм на российской стороне границы, которая:
- заберет большую часть территории - до сих пор "убежища" - у российских беспилотников и ракет, которыезапкскают по городам Украины;
- будет грозить/нарушать российскую нефтегазовую/атомную энергетику и инфраструктуру в Курской области;
- позволит украинцам переместить свое собственное оружие большой дальности дальше в Россию, чтобы наносить удары по российским аэродромам, нефтегазовой инфраструктуре и транспортной инфраструктуре, несмотря на ограничения США, Великобритании и Германии на использование предоставленного нами оружия большой дальности.
Цель номер два, по мнению Ходжеса, - изменить динамику и нарратив об этой войне.
"Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы РФ показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников. Как ВСУ удалось добиться такого удивительного сюрприза, несмотря на то, что у России так много беспилотников? Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали своеобразные возможности борьбы с беспилотниками, ослабляющими российскую разведку, - отметил американский генерал в отставке.
Цель ВСУ номер три - отвлечь российские силы из других мест для борьбы с Курским плацдармом.
"Я не знаю, это ключевая цель Генерального штаба ВСУ. На самом деле они могут довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска", - добавил Ходжес.
Операция ВСУ в Курской области
Напомним, что уже три недели в Курской области продолжаются бои. ВСУ прорвали границу и взяли под контроль уже 100 населённых пунктов в российском регионе.
Цель операции - защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.
Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские воины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также добиваются эффективных результатов.
В то же время Зеленский подчеркнул, что действия ВСУ в Курской области являются частью крупной военно-дипломатической операции.
Кроме того, операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросила ее на это направление.
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