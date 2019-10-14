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У Барселоні в ході протестів постраждали 37 осіб

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 22:52
У Барселоні в ході протестів постраждали 37 осіб
Фото: протести в Барселоні (elpais.com)

Більшість постраждалих отримали незначні травми

В результаті акцій протесту прихильників незалежності Каталонії в Барселоні 14 жовтня постраждали 37 осіб. Про це повідомила газета El Pais.

Повідомляється, що більшість постраждалих отримали незначні удари в районі першого терміналу аеропорту каталонської столиці.

Поліції неодноразово доводилося застосовувати силу проти учасників протесту. За відомостями газети, поліція застосувала кулі з пінопласту.

Одна з організацій, яка підтримує незалежність регіону, закликала паралізувати роботу першого терміналу аеропорту Барселони. Ряду присутніх допомогли отримати квитки на літаки, щоб пройти поліцейський контроль на вході в повітряну гавань. В результаті правоохоронці вирішили перекрити доступ до аеропорту каталонської столиці. Із-за протесту були скасовані понад 100 рейсів, також повідомляється про численні затримки. До теперішнього моменту правоохоронці затримали двох осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

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