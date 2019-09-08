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На протестах у Гонконзі постраждали 19 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 10:34
На протестах у Гонконзі постраждали 19 осіб
Фото: протест в Гонконзі (twitter.com/timmysung)

Ввечері 7 вересня сталися зіткнення з поліцією

В результаті зіткнень між демонстрантами та поліцією під час антиурядової акції протесту у Гонконзі постраждали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTHK.

Як повідомляється, після зіткнень протестувальників з правоохоронцями, які сталися ввечері 7 вересня, за медичною допомогою звернулися щонайменше 19 осіб. Стан двох постраждалих оцінюється як серйозний.

Зазначається, що основні заворушення відбувалися в районі Мангкок в материковій частині. Протестувальники спробували заблокувати дороги, влаштовували підпали та використовували лазерні указки. У відповідь правоохоронці застосували гумові кийки та балончики з перцевим газом.

Крім того, у неділю, 8 вересня, у діловому центрі Гонконгу планується чергова акція протесту, яка має початися в другій половині дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на акція протесту в Гонконзі правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися проникнути в термінал міжнародного аеропорту. Інцидент стався у районі Коулун в Монг Коке.

Зазначимо, акції протесту в Гонконзі розпочалися в середині серпня, коли влада регіону внесла на розгляд законопроект про екстрадицію на материковий Китай. Пізніше очільниця регіону Керрі Лам оголосила про відкликання скандального законопроекту, але демонстрації не завершилися. Протестувальники вимагають провести незалежне розслідування випадків застосування поліцією сили під час попередніх маніфестацій.

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