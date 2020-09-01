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В ході маршу студентів у Мінську затримали 17 осіб

Автор: Анастасия Рокитна

В ході протестів у Мінську затримали 17 осіб. Серед затриманих є журналісти "Єврорадіо".

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Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Також організація опублікувала імена затриманих:

1. Владислав Стасевич.
2. Вікторія Гранковська.
3. Дмитро Островський.
4. Марія Ваитович - журналіст "Єврорадіо".
5. Раман Хадун - журналіст Єврорадіо.
6. Роман Самуілов.
7. Олег Кузьмич.
8. Дмитро Кривоніс.
9. Дмитро Шулюк.
10. Вадим Белявец - викладач історичного факультету Білоруського державного університету.
11. Себастьян Заре.
12. Гліб Шевченко.
13. Бабич Артем.
14. Марія Шеришевська.
15. Ангеліна Гавриленко.
16. Анастасія Лазарова.
17. Андрій Савич.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходить 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

При цьому силовики почали розгін студентів в центрі Мінська, кількох демонстрантів затримали.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним.

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