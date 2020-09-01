В ході маршу студентів у Мінську затримали 17 осіб

В ході протестів у Мінську затримали 17 осіб. Серед затриманих є журналісти "Єврорадіо".

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Також організація опублікувала імена затриманих:

1. Владислав Стасевич.

2. Вікторія Гранковська.

3. Дмитро Островський.

4. Марія Ваитович - журналіст "Єврорадіо".

5. Раман Хадун - журналіст Єврорадіо.

6. Роман Самуілов.

7. Олег Кузьмич.

8. Дмитро Кривоніс.

9. Дмитро Шулюк.

10. Вадим Белявец - викладач історичного факультету Білоруського державного університету.

11. Себастьян Заре.

12. Гліб Шевченко.

13. Бабич Артем.

14. Марія Шеришевська.

15. Ангеліна Гавриленко.

16. Анастасія Лазарова.

17. Андрій Савич.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходить 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

При цьому силовики почали розгін студентів в центрі Мінська, кількох демонстрантів затримали.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним.