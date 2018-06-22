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Гройсман зустрінеться із заступником держсекретаря США під час конференції в Данії

НовиниПолітика    22.06.2018 - 05:49
Фото: Джон Салліван (kmu.gov.ua)
Фото: Джон Салліван (kmu.gov.ua)

США переконані, що успіх України залежить від реалізації серйозних структурних реформ

Під час конференції в Копенгагені (Данія), присвяченій українським реформам, запланована зустріч першого заступника держсекретаря США Джона Саллівана з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Про це повідомила на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Ноєрт.

"Він (Салліван, - ред.) очолить делегацію на конференції з українських реформ у Копенгагені, щоб підтвердити підтримку США суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, а також щоб підтвердити нашу переконаність в тому, що успіх України залежить від реалізації серйозних структурних реформ", - заявила Ноєрт.

Вона додала, що в кулуарах конференції Салліван крім Гройсмана зустрінеться з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсоном для обговорення двосторонніх і регіональних питань, зокрема питань енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Україна і Данія 27 червня 2018 року організовують конференцію в Данії, під час якої планується обговорення основних питань українських реформ.

 

 

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Володимир Гройсман, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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