Гройсман зустрінеться із заступником держсекретаря США під час конференції в Данії

США переконані, що успіх України залежить від реалізації серйозних структурних реформ

Під час конференції в Копенгагені (Данія), присвяченій українським реформам, запланована зустріч першого заступника держсекретаря США Джона Саллівана з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Про це повідомила на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Ноєрт.

"Він (Салліван, - ред.) очолить делегацію на конференції з українських реформ у Копенгагені, щоб підтвердити підтримку США суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, а також щоб підтвердити нашу переконаність в тому, що успіх України залежить від реалізації серйозних структурних реформ", - заявила Ноєрт.

Вона додала, що в кулуарах конференції Салліван крім Гройсмана зустрінеться з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсоном для обговорення двосторонніх і регіональних питань, зокрема питань енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Україна і Данія 27 червня 2018 року організовують конференцію в Данії, під час якої планується обговорення основних питань українських реформ.