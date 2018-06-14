В Данії пройде конференція, присвячена реформам в Україні

За словами посла Данії, успішні реформи - це найкраща відповідь російській агресії

Україна та Данія 27 червня 2018 року організують конференцію в Даніі, на якій планується обговорення питання реформ. Про це повідомив посол Королівства Данії в Україні Рубен Медсен, передає кореспондент "РБК-Україна".

"27 червня Данія та Україна організовуватимуть конференцію в Даніі. Наше рішення приймати цю подію - відображення високого політичного авторитету. Успішні реформи - це найкраща відповідь російській агресії та дезінформації. Якщо Україна стане реформованою, то вона стане прикладом для всіх", - сказав він.

За його словами, ця конференція стане майданчиком для обговорення основних питань.

"Ця конференція буде можливістю обговорити все і зібрати головних зацікавлених осіб, і далі просувати порядок денний реформ. Минула конференція відбулась у липні минулого літа. Також був форум у Брюселі у травні. Сьогоднішня подія - буде важливим наріжним каменем для закладання основи конференціі в Копенгагені", - додав він.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що парламент Канади підтримує Україну на шляху імплементації реформ.