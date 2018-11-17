Бойовики на Донбасі порушують угоди про відведення техніки, - СЦКК

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу лінії розмежування кілька десятків гаубиць

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоди про відведення важкої техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню.

Повідомляється, що безпілотник місії ОБСЄ в непідконтрольних уряду України районах Луганської області виявив 34 гаубиці і зенітний ракетний комплекс поблизу лінії розмежування. В українській стороні СЦКК такі дії розцінюють як стійке небажання дотримуватися мінських угод.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Російська Федерація видає ліквідованих на Донбасі найманців за загиблих в Сирії "героїв".

Відзначимо, сьогодні в результаті бойових дій загинув український військовий. За минулу добу, 16 листопада, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил. Найбільш напружена ситуація зберігається у районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове і Широкине. За даними штабу ООС, противник продовжує застосовувати міномети.