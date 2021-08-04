Клопотання захисту Чауса про відвід судді відхилили

Суд відхилив клопотання захисту Миколи Чауса про відвід судді . Вирішується питання про продовження засідання або перенесення його на інший день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олесі Чемерис .

"Суд відмовив у відводі судді. Ще Суддя, який вів цю справу спочатку, не отримав рішення. Суддя залишається той же - Володимир Воронько "- сказала Чемерис в ефірі"Україна 24".

Представник ВАКС додала, що коли суддя отримає клопотання, то вирішуватиме, чи продовжувати сьогодні засідання або переносити його на інший день