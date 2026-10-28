RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Хотят выведать данные о переговорах: Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях

14:11 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Рустем Умеров, глава СВР (Getty Images)

Неизвестные пытаются узнать информацию о новых дипломатических усилиях Украины и ее переговорах с партнерами по завершению российской войны.

Об этом предупредил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"На фоне активизации дипломатических усилий снова фиксируем сообщения, которые посылаются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах", - заявил глава СВР.

Как пояснил Умеров, с помощью таких сообщений неизвестные пытаются установить контакт и получить важную информацию о работе команды президента Владимира Зеленского с союзниками. Кроме того, их интересует ход международных переговоров.

На фоне последних событий глава СВР призвал партнеров не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение в контакте.

Также он призвал дополнительно проверять номер телефона, аккаунт или электронный адрес. Умеров напомнил, что это можно сделать через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство или украинских дипломатов.

"Если получили подозрительное сообщение от моего имени - не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны", - призвал глава СВР.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Рустем УмеровМирные переговорыВойна России против Украины