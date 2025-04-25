Хотят прямых переговоров с Украиной: у Путина раскрыли детали встречи с Уиткоффом

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в пятницу, 25 апреля. Их разговор длился около трех часов.
Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА.новости".
По словам Ушакова, встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле. У них прошел трехчасовой разговор, который "носил конструктивный и весьма полезный характер".
"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - заявил Ушаков.
Ушаков заявил, что Уиткофф и Путин обсудили "украинский кризис". А именно "возможность возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины".
Также Ушаков анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.
Обновлено в 18:40
В то же время посол РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах Путина с Виткоффом есть движение на пути к прогрессу.
В начале апреля Уиткофф совершил визит в Россию, во время которого встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После этого у него состоялись почти пятичасовые переговоры с Путиным.
Однако на фоне его визитов к россиянам в СМИ начали распространяться различные слухи о его пророссийской позиции. В частности, Reuters писало, что по мнению Уиткоффа, самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.
Впоследствии Уиткофф заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".
Накануне сегодняшнего визита в Москву Bloomberg написало, что США будут настаивать на том, чтобы Россия признала право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между Москвой и Киевом.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Россией о мире достигнуты, теперь очередь за Киевом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.