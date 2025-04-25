Хотят прямых переговоров с Украиной: у Путина раскрыли детали встречи с Уиткоффом

По словам Ушакова, встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле. У них прошел трехчасовой разговор, который "носил конструктивный и весьма полезный характер".

"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - заявил Ушаков.

Что говорили об Украине

Ушаков заявил, что Уиткофф и Путин обсудили "украинский кризис". А именно "возможность возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины".

Также Ушаков анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.

Обновлено в 18:40

В то же время посол РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах Путина с Виткоффом есть движение на пути к прогрессу.