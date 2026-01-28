"Хотят проукраинскую власть": Орбан пожаловался на угрозы перед выборами

По словам Орбана, давление якобы осуществляется со стороны украинского руководства и продлится до дня голосования. Он утверждает, что цель таких действий - повлиять на внутреннюю политику Венгрии и добиться смены власти в стране, чтобы она была более лояльна к украинцам.

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня", - заявил венгерский премьер.

Орбан утверждает, что угрозы якобы поступают непосредственно из Украины - от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги, а также украинских спецслужб. Конкретных доказательств своих слов венгерский премьер не привел.

Заявление Орбана прозвучало на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом, которые в последнее время неоднократно обострялись из-за позиции Венгрии относительно войны России против Украины и санкционной политики ЕС.