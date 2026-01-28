RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Хотят проукраинскую власть": Орбан пожаловался на угрозы перед выборами

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины и связал их с приближением выборов в Венгрии.

Как сообщает РБК-Украина, заявление премьера опубликовал в соцсетях представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, давление якобы осуществляется со стороны украинского руководства и продлится до дня голосования. Он утверждает, что цель таких действий - повлиять на внутреннюю политику Венгрии и добиться смены власти в стране, чтобы она была более лояльна к украинцам.

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня", - заявил венгерский премьер.

Орбан утверждает, что угрозы якобы поступают непосредственно из Украины - от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги, а также украинских спецслужб. Конкретных доказательств своих слов венгерский премьер не привел.

Заявление Орбана прозвучало на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом, которые в последнее время неоднократно обострялись из-за позиции Венгрии относительно войны России против Украины и санкционной политики ЕС.

 

Конфликт между Украиной и Венгрией

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на форуме в Давосе, снова резко высказался относительно европейских стремлений Украины. По его словам, Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы, которые стремятся ослабить или разрушить Европу, действуют непрерывно и не ограничиваются внешним влиянием. По его словам, такая деятельность происходит даже внутри Евросоюза.

Он также резко раскритиковал европейских политиков, которые, пользуясь финансовой поддержкой ЕС, одновременно вредят его интересам. В этом контексте Зеленский прозрачно намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что подобное поведение заслуживает жесткой политической реакции.

Поддержал позицию Зеленского и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который открыто раскритиковал позицию венгерского премьера.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт является единственной преградой для украинского членства в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзВенгрияВиктор Орбан