ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия перебросила в Беларусь новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор" (видео)

Новина українською →
Минск, Пятница 23 декабря 2022 10:40
Россия перебросила в Беларусь новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор" (видео) Фото: Россия перебросила в Беларусь новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия продолжает переброску в Беларусь своей военной техники. На этот раз была отправлена новая партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РБ.

"В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", - цитирует ведомство помощника белорусского министра обороны Леонида Касинского.

Как пишет Минобороны Беларуси, партия вооружения была получена "в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России".

Указано, что в ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, "куда они назначены", а личный состав уже прошел подготовку и "успешно освоил" эти комплексы.

Напомним, ранее стало известно, что 18 декабря Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

Добавим, что недавно британская разведка назвала новую роль армии белорусского диктатора Александра Лукашенко в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь ЗРК Военная база
NEWS
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация