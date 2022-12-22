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Британская разведка назвала новую роль армии Лукашенко в войне Путина против Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 22 декабря 2022 09:08
Британская разведка назвала новую роль армии Лукашенко в войне Путина против Украины Фото: Путин договорился с Лукашенко об обучении мобиков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Белорусская армия взяла на себя роль обучения мобилизованных российских солдат. До сих пор в Москве свысока относилась к белорусским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 19 декабря 2022 года президент РФ Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с президентом Беларуси Лукашенко. В ходе дискуссии президенты говорили о "едином оборонном пространстве".

Хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси, недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой новую задачу. "Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

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