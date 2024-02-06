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"Хотят второго фронта". Будущий премьер Грузии оскандалился заявлением об Украине

Фото: будущий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в намерении сделать его страну "новым объектом российской агрессии".

Как сообщает РБК-Украина, заявление политика приводит SOVA.news.

Кобахидзе начал истерику после того, как посольство Украины в Грузии призвало "воздерживаться от политизации" ситуации с перехватом грузинскими спецслужбами взрывчатки, которую якобы перевозили для терактов в России.

"Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и оно вызывает большую обеспокоенность. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране", - заявил Кобахидзе. 

Он также добавил, что украинское посольство не делало бы таких заявлений, если бы у страны был посол в Грузии. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 5 февраля, грузинская Служба государственной безопасности (СГБ) изъяла на границе с Россией груз со взрывными устройствами

По версии СГБ, взрывчатку якобы везли из Одессы в российский Воронеж. 

Позже посольство Украины в Грузии заявило, что Киев проверят информацию и призывает не политизировать вопрос. 

Стоит заметить, что Кобахидзе заменит Ираклия Гарибашвили на должности премьер-министра Грузии. Тот уже подал в отставку. 

 

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