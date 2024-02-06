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"Хочуть другого фронту". Майбутній прем'єр Грузії оскандалився заявою про Україну

Фото: майбутній прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Майбутній прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив Україну у намірі зробити його країну "новим об'єктом російської агресії".

Як повідомляє РБК-Україна, заяву політика наводить SOVA.news.

Кобахідзе розпочав істерику після того, як посольство України в Грузії закликало "утримуватись від політизації" ситуації з перехопленням грузинськими спецслужбами вибухівки, яку нібито перевозили для терактів у Росії.

"Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили чиновники українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту у нашій країні", - заявив Кобахідзе.

Він також додав, що українське посольство не робило б таких заяв, якби країна мала посла в Грузії.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 5 лютого, грузинська Служба державної безпеки (СДБ) вилучила на кордоні з Росією вантаж з вибуховими пристроями.

За версією СДБ, вибухівку нібито везли з Одеси до Воронежа.

Пізніше посольство України в Грузії заявило, що Київ перевірять інформацію та закликає не політизувати питання.

Варто зауважити, що Кобахідзе замінить Іраклія Гарібашвілі на посаду прем’єр-міністра Грузії. Той уже подав у відставку.

 

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