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"Хотят второго фронта". Будущий премьер Грузии оскандалился заявлением об Украине

Вторник 06 февраля 2024 20:18
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"Хотят второго фронта". Будущий премьер Грузии оскандалился заявлением об Украине Фото: будущий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в намерении сделать его страну "новым объектом российской агрессии".

Как сообщает РБК-Украина, заявление политика приводит SOVA.news.

Кобахидзе начал истерику после того, как посольство Украины в Грузии призвало "воздерживаться от политизации" ситуации с перехватом грузинскими спецслужбами взрывчатки, которую якобы перевозили для терактов в России.

"Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и оно вызывает большую обеспокоенность. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране", - заявил Кобахидзе.

Он также добавил, что украинское посольство не делало бы таких заявлений, если бы у страны был посол в Грузии.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 5 февраля, грузинская Служба государственной безопасности (СГБ) изъяла на границе с Россией груз со взрывными устройствами.

По версии СГБ, взрывчатку якобы везли из Одессы в российский Воронеж.

Позже посольство Украины в Грузии заявило, что Киев проверят информацию и призывает не политизировать вопрос.

Стоит заметить, что Кобахидзе заменит Ираклия Гарибашвили на должности премьер-министра Грузии. Тот уже подал в отставку.

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