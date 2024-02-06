"Хотят второго фронта". Будущий премьер Грузии оскандалился заявлением об Украине
Будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в намерении сделать его страну "новым объектом российской агрессии".
Как сообщает РБК-Украина, заявление политика приводит SOVA.news.
Кобахидзе начал истерику после того, как посольство Украины в Грузии призвало "воздерживаться от политизации" ситуации с перехватом грузинскими спецслужбами взрывчатки, которую якобы перевозили для терактов в России.
"Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и оно вызывает большую обеспокоенность. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране", - заявил Кобахидзе.
Он также добавил, что украинское посольство не делало бы таких заявлений, если бы у страны был посол в Грузии.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 5 февраля, грузинская Служба государственной безопасности (СГБ) изъяла на границе с Россией груз со взрывными устройствами.
По версии СГБ, взрывчатку якобы везли из Одессы в российский Воронеж.
Позже посольство Украины в Грузии заявило, что Киев проверят информацию и призывает не политизировать вопрос.
Стоит заметить, что Кобахидзе заменит Ираклия Гарибашвили на должности премьер-министра Грузии. Тот уже подал в отставку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.