Стали відомі подробиці угоди Макрона і Путіна по Україні

Стало відомо, про що домовилися президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін. Французький лідер нібито зробив пропозиції щодо України, які не були узгоджені з іншими партнерами Парижа.

За даними видання, Макрон озвучив у бесіді з російським президентом кілька ініціатив. Так, він нібито запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, тим самим виключивши для неї можливість вступу до НАТО.

При цьому пропозиції Макрона раніше не отримували схвалення з боку союзників Парижа по Північноатлантичному альянсу, в тому числі Великобританії. Він навіть не проконсультуватися з партнерами по НАТО

"Макрон займається своїми справами, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за рамки позиції НАТО. Але це цікаво", - повідомило джерело видання.

Переговори Путіна і Макрона

Переговори лідерів двох країн пройшли в Кремлі 7 лютого і тривали більше п'яти годин. За підсумками Путін заявив, що зустріч з Макроном пройшла в діловому ключі, вона була змістовною і корисною. Він уточнив, що обговорив з французьким президентом питання нерозширення НАТО і ситуацію навколо України.

Після цього Financial Times написав, що Макрон і Путін уклали угоду по Україні. Однак, у Кремлі це спростували.