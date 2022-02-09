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Стали відомі подробиці угоди Макрона і Путіна по Україні

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Москва, Середа 09 лютого 2022 13:02
Стали відомі подробиці угоди Макрона і Путіна по Україні Фото: президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо, про що домовилися президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін. Французький лідер нібито зробив пропозиції щодо України, які не були узгоджені з іншими партнерами Парижа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Mail.

За даними видання, Макрон озвучив у бесіді з російським президентом кілька ініціатив. Так, він нібито запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, тим самим виключивши для неї можливість вступу до НАТО.

При цьому пропозиції Макрона раніше не отримували схвалення з боку союзників Парижа по Північноатлантичному альянсу, в тому числі Великобританії. Він навіть не проконсультуватися з партнерами по НАТО

"Макрон займається своїми справами, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за рамки позиції НАТО. Але це цікаво", - повідомило джерело видання.

Переговори Путіна і Макрона

Переговори лідерів двох країн пройшли в Кремлі 7 лютого і тривали більше п'яти годин. За підсумками Путін заявив, що зустріч з Макроном пройшла в діловому ключі, вона була змістовною і корисною. Він уточнив, що обговорив з французьким президентом питання нерозширення НАТО і ситуацію навколо України.

Після цього Financial Times написав, що Макрон і Путін уклали угоду по Україні. Однак, у Кремлі це спростували.

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним Макрон поїхав в Україну, де зустрівся з Володимиром Зеленським.

Він заявив, що Путін нібито його запевняв, що не ініціював ескалацію біля кордонів України.

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