"Хочу, чтобы победила Украина": глава Генштаба США назвал способ остановить РФ

США стремятся к победе Украины в войне против России. Для успеха Киева необходимо существенно ограничить финансовые доходы Москвы.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой C-SPAN.
В ходе слушаний в Сенате сенатор-республиканец Джон Кеннеди спросил генерала, кого именно Вашингтон хочет видеть победителем в российско-украинской войне.
"Я хочу, чтобы победила Украина", - подчеркнул Дэн Кейн.
На вопрос о том, можно ли считать Россию другом Америки, генерал ответил, что так не думает. Он подчеркнул, что между странами сохраняются сложные и напряженные отношения.
Американский генерал подчеркнул, что ключевым фактором успеха Украины является лишение агрессора ресурсов для ведения войны.
По его словам, Украине поможет победить перекрытие финансовых потоков России, в том числе ограничение доходов от продажи нефти на мировых рынках.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 23 июля встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, одной из главных тем переговоров станет обсуждение возможных путей прекращения войны в Украине.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин не намерен возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках потенциального мирного соглашения.
РБК-Украина также сообщало, что Россия готовит провокации под чужим флагом, направленные против стран-членов НАТО, чтобы ослабить доверие союзников к Украине.