"Хочу, чтобы победила Украина": глава Генштаба США назвал способ остановить РФ

В ходе слушаний в Сенате сенатор-республиканец Джон Кеннеди спросил генерала, кого именно Вашингтон хочет видеть победителем в российско-украинской войне.

"Я хочу, чтобы победила Украина", - подчеркнул Дэн Кейн.

На вопрос о том, можно ли считать Россию другом Америки, генерал ответил, что так не думает. Он подчеркнул, что между странами сохраняются сложные и напряженные отношения.

Как перекрыть доходы Кремля

Американский генерал подчеркнул, что ключевым фактором успеха Украины является лишение агрессора ресурсов для ведения войны.

По его словам, Украине поможет победить перекрытие финансовых потоков России, в том числе ограничение доходов от продажи нефти на мировых рынках.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 23 июля встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, одной из главных тем переговоров станет обсуждение возможных путей прекращения войны в Украине.