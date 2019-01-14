Хочу залишитися в "Манчестер Сіті", - Зінченко

Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Півзахиснику подобається грати в АПЛ

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко зізнався, що не хоче залишати клуб в нинішнє трансферне вікно. Слова українського футболіста наводить Sport360.

Раніше повідомлялося, що футболіст взимку змінить клуб і піде в іспанський чемпіонат. Також за півзахисником стежить італійський "Наполі".

"Мені подобається виступати за "Манчестер Сіті", це великий клуб. Я хочу залишитися. Я щасливий бути частиною команди. Хочу довести, що я гідний виступати за неї, грати певну роль, демонструвати свої вміння і завойовувати трофеї. Але, чесно кажучи, ви ніколи не знаєте, що станеться в майбутньому, навіть завтра", - сказав Зінченко.

Зінченко в нинішньому сезоні провів за "Сіті" 11 матчів, в яких забив гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, перемога "Манчестер Сіті" над "Ліверпулем" (2:1) в матчі 21 туру чемпіонату Англії стала для Хосепа Гвардіоли 100 в офіційних матчах на посаді головного тренера "городян", яких він очолив влітку 2016 року.