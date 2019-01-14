ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Хочу остаться в "Манчестер Сити", - Зинченко

Новости » Спорт    14.01.2019 - 11:11
Хочу остаться в "Манчестер Сити", - Зинченко
Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Полузащитнику нравится играть в АПЛ

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что не хочет покидать клуб в нынешнее трансферное окно. Слова украинского футболиста приводит Sport360.

Ранее сообщалось, что футболист зимой сменит клуб и уйдет в испанский чемпионат. Также за полузащитником следит итальянский "Наполи".

"Мне нравится выступать за "Манчестер Сити", это великий клуб. Я хочу остаться. Я счастлив быть частью команды. Хочу доказать, что я достоин выступать за нее, играть определенную роль, демонстрировать свои умения и завоевывать трофеи. Но, честно говоря, вы никогда не знаете, что произойдет в будущем, даже завтра", - сказал Зинченко.

Зинченко в нынешнем сезоне провел за "Сити" 11 матчей, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, победа "Манчестер Сити" над "Ливерпулем" (2:1) в матче 21 тура чемпионата Англии стала для Хосепа Гвардиолы 100 в официальных матчах на посту главного тренера "горожан", которых он возглавил летом 2016 года.

"Манчестер Сити" определил главную трансферную цель "Вест Хэм" должен побороться за еврокубки, - Ярмоленко
Новости Украины Александр ЗинченкоМанчестер Ситичемпионат Англии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь