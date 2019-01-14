Хочу остаться в "Манчестер Сити", - Зинченко

Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Полузащитнику нравится играть в АПЛ

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что не хочет покидать клуб в нынешнее трансферное окно. Слова украинского футболиста приводит Sport360.

Ранее сообщалось, что футболист зимой сменит клуб и уйдет в испанский чемпионат. Также за полузащитником следит итальянский "Наполи".

"Мне нравится выступать за "Манчестер Сити", это великий клуб. Я хочу остаться. Я счастлив быть частью команды. Хочу доказать, что я достоин выступать за нее, играть определенную роль, демонстрировать свои умения и завоевывать трофеи. Но, честно говоря, вы никогда не знаете, что произойдет в будущем, даже завтра", - сказал Зинченко.

Зинченко в нынешнем сезоне провел за "Сити" 11 матчей, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, победа "Манчестер Сити" над "Ливерпулем" (2:1) в матче 21 тура чемпионата Англии стала для Хосепа Гвардиолы 100 в официальных матчах на посту главного тренера "горожан", которых он возглавил летом 2016 года.