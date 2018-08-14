Трансферна вартість українських футболістів Зінченка і Луніна подорожчала

При цьому, вартість найдорожчого українця Ярмоленко впала

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, а також воротар національної команди Андрій Лунін подорожчали на трансферному ринку. Про це повідомляється на порталі Transfermarkt, який оновив ціни на футболістів на початку нового сезону.

За даними сайту, півзахисник "Манчестер Сіті" додав у ціні 8 млн євро, і тепер його вартість сягає 15 млн євро. Таку суму за нього був готовий заплатити "Вулверхемптон", проте 21-річний українець відмовився покидати команду "городян".

Подорожчав майже в 2,5 рази Лунін, який перейшов з луганської "Зорі" в мадридський "Реал". Його ціна зросла з 3,5 млн євро до 8,5 млн євро.

Найдорожчим українським футболістом залишається Андрій Ярмоленко, який влітку змінив дортмундську "Боруссію" на лондонський "Вест Хем". Вартість 28-річного півзахисника впала на 3 млн євро і тепер становить 23 млн євро.

З 9 до 10 млн євро подорожчав гравець німецького "Шальке" Євген Коноплянка, стільки ж додав в ціні і Тарас Степаненко, які ділять 4-5 місце, поступаючись Марлос, ціна на якого не змінилася.

Руслан Малиновський, який чудово почав сезон в бельгійському "Генку", з ціною в 4 млн євро перебуває на 11 позиції і має всі шанси вже в наступному оновленні піднятися в топ-10.

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") - 20 млн євро Олександр Зінченко ("Ман Сіті") - 15 млн євро Марлос ("Шахтар") - 11 млн євро Тарас Степаненко ("Шахтар") - 10 млн євро Євген Коноплянка ("Шальке") - 10 млн євро Андрій Лунін ("Реал") - 8,5 млн євро Ярослав Ракицький ("Шахтар") - 8,5 млн євро Віктор Циганков ("Динамо") - 8 млн євро Денис Гармаш ("Динамо") - 5 млн євро Віктор Коваленко ("Шахтар") - 4,5 млн євро

Нагадаємо, "Генк" відмовив іспанській "Сельті" в трансфері півзахисника збірної України Руслана Маліновського.