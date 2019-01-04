Гвардіола здобув 100 перемогу на чолі "Манчестер Сіті"

Фото: Хосеп Гвардіола (man city.com)

Перемога над "Ліверпулем" стала ювілейною для головного тренера "городян"

Перемога "Манчестер Сіті" над "Ліверпулем" (2:1) в матчі 21-го туру чемпіонату Англії стала для Хосепа Гвардіоли 100 в офіційних матчах на посаді головного тренера "городян", яких він очолив влітку 2016 року. Про це в Twitter повідомляє Gracenote Live.

Під час роботи в каталонській "Барселоні (з 2008 по 2012 рік) 47-річний фахівець здобув перемогу в 179 іграх команди, а разом з німецькою" Баварією "(з 2013 по 2016 рік) він переміг в 121 матчі.

Pep Guardiola records his 100th competitive win in charge of Manchester City. He won 179 matches at FC Barcelona and 121 at FC Bayern München. #MCILIV — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 3, 2019

"Ліверпуль" зазнав першої поразки в цьому сезоні АПЛ, перервавши серію з 20 матчів без поразок (17 перемог, 3 нічиї). "Мерсісайдці" (54 очки) продовжують лідирувати в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, "Манчестер Сіті" (50) - на другій сходинці.

Нагадаємо, УЄФА може відсторонити англійський "Манчестер Сіті" від участі в Лізі чемпіонів вже в наступному 2018/19 сезоні.