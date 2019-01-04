ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гвардіола здобув 100 перемогу на чолі "Манчестер Сіті"

Новини » Спорт    04.01.2019 - 11:33
Гвардіола здобув 100 перемогу на чолі "Манчестер Сіті"
Фото: Хосеп Гвардіола (man city.com)

Перемога над "Ліверпулем" стала ювілейною для головного тренера "городян"

Перемога "Манчестер Сіті" над "Ліверпулем" (2:1) в матчі 21-го туру чемпіонату Англії стала для Хосепа Гвардіоли 100 в офіційних матчах на посаді головного тренера "городян", яких він очолив влітку 2016 року. Про це в Twitter повідомляє Gracenote Live.

Під час роботи в каталонській "Барселоні (з 2008 по 2012 рік) 47-річний фахівець здобув перемогу в 179 іграх команди, а разом з німецькою" Баварією "(з 2013 по 2016 рік) він переміг в 121 матчі.

"Ліверпуль" зазнав першої поразки в цьому сезоні АПЛ, перервавши серію з 20 матчів без поразок (17 перемог, 3 нічиї). "Мерсісайдці" (54 очки) продовжують лідирувати в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, "Манчестер Сіті" (50) - на другій сходинці.

Нагадаємо, УЄФА може відсторонити англійський "Манчестер Сіті" від участі в Лізі чемпіонів вже в наступному 2018/19 сезоні.

В.о. головного тренера "Манчестер Юнайтед" не хотів би залишати команду "Мілан" ухвалить рішення по тренеру Гаттузо після трьох матчів
Новини України Манчестер СитиГвардиолапобедатренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся