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Какие ошибки в мышлении мешают вам стать успешным человеком: топ-8 ловушек

Среда 25 июня 2025 09:30
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Какие ошибки в мышлении мешают вам стать успешным человеком: топ-8 ловушек Какие 8 ошибок мешают вам стать успешным человеком (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Успех начинается в голове - и там же может остановиться. Большинство людей не подозревают, что ежедневно попадают в типичные ловушки мышления. Они обесценивают свои достижения, боятся перемен или ждут идеальных условий.

Какие 8 главных ошибок подрывают уверенность, снижают эффективность и не дают вам реализовать потенциал, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Часто мы сами становимся себе самыми большими врагами. Особенно - когда дело касается мышления.

"Знаете этот внутренний голос, который шепчет: "Не получится", "Это не для тебя", "Что люди скажут"? Вот он и разрушает успех еще до того, как вы попробовали", - говорит эксперт.

Давайте разберемся, какие именно установки и заблуждения чаще всего мешают реализовать себя:

Думаете, что успех - это только везение

Правда в том, что за большинством побед стоит труд, а не случайность. Хотите результатов? Работайте системно.

Страх ошибок - парализует

"Лучше ничего не делать, чем ошибиться" - опасная стратегия. Ошибки - это часть роста.

Перфекционизм блокирует действия

Стремитесь к идеалу? Вы его не достигнете никогда. А двигаться вперед надо именно сейчас, а не тогда, когда все будет "в совершенстве".

"Бизнес должен сразу давать прибыль, иначе - это провал. Но мир сложнее и все работает не так. Успех - это не фейерверк, а серия неудачных попыток, которые в итоге складываются в нужный результат", - объясняет Виталий Курсик.

Сравниваете себя с другими

Кто-то лучше, кто-то хуже - всегда. Но единственная здоровая конкуренция - с самим собой вчерашним.

Верите, что все решают связи и деньги

"Да, они помогают. Но сколько историй, где люди начинали с нуля и достигали своего? Больше, чем вам кажется", - говорит коуч.

Страх чужого мнения - бремя для мозга

Успешные люди все равно кому-то не нравятся. И это нормально. Вопрос - готовы ли вы жить для себя, а не для чужого одобрения?

Считаете, что еще не время

"Классика: "Когда похудею...", "Когда получу второе образование...", "Когда дети подрастут...". И так проходит вся жизнь", - отмечает специалист.

Думаете, что "успешный" - это о других

А успех начинается с веры в себя и маленьких, но решительных шагов. Успешность - это не подарок судьбы, а результат ваших мыслей и действий.

"Начните с главного: наведите порядок в собственном мышлении - и изменения не заставят себя ждать. Успех - это не "гениальность", а про ясность. Если убрать внутренние барьеры, то вы увидите, что двигаться вперед - не так уж и страшно", - резюмирует Виталий Курсик.

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