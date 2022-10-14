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Хочет сорвать сделку? Путин заговорил о подрыве Крымского моста с помощью зерновоза

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия считает возможным использование зерновоза для подрыва на Крымском мосту. Это может стать причиной для выхода из зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

"ФСБ констатировала, что скорее всего взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора", - заявил Путин.

При этом российский диктатор отметил, что доказательств подрыва Крымского моста при помощи зерновоза у них "пока нет".

Напомним, вчера, 13 октября, представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия может выйти из зернового соглашения, если ее требования не будут выполнены касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.

На фоне таких заявлений глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не дать России продолжать свой шантаж.

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