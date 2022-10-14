Хочет сорвать сделку? Путин заговорил о подрыве Крымского моста с помощью зерновоза

"ФСБ констатировала, что скорее всего взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора", - заявил Путин.

При этом российский диктатор отметил, что доказательств подрыва Крымского моста при помощи зерновоза у них "пока нет".