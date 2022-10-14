Хоче зірвати угоду? Путін заговорив про підрив Кримського мосту за допомогою зерновозу

Росія вважає можливим використання зерновоза для підриву на Кримському мосту. Це може стати причиною виходу з зернової угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна.
"ФСБ констатувала, що найімовірніше вибухівку було відправлено морем з Одеси, але точно не встановлено, за допомогою зерновозів це зроблено чи ні. Але якщо гуманітарні коридори для постачання зерна використовуються для здійснення терористичних актів, то, звичайно, це поставить під велике питання подальше функціонування цього коридору", - заявив Путін.
При цьому російський диктатор зазначив, що доказів підриву Кримського мосту за допомогою зерновоза вони "поки не мають".
Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія може вийти з зернової угоди, якщо її вимоги не будуть виконані щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії.
На тлі таких заяв глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ не дати Росії продовжувати свій шантаж.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.