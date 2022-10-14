Хоче зірвати угоду? Путін заговорив про підрив Кримського мосту за допомогою зерновозу

"ФСБ констатувала, що найімовірніше вибухівку було відправлено морем з Одеси, але точно не встановлено, за допомогою зерновозів це зроблено чи ні. Але якщо гуманітарні коридори для постачання зерна використовуються для здійснення терористичних актів, то, звичайно, це поставить під велике питання подальше функціонування цього коридору", - заявив Путін.

При цьому російський диктатор зазначив, що доказів підриву Кримського мосту за допомогою зерновоза вони "поки не мають".