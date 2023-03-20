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Хочет обсудить "мирный план" с главой КНР. Путин цинично высказался о переговорах с Украиной

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы готова к переговорам с Украиной и хочет рассмотреть "мирный план", который сформировал Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и вашу инициативу ("мирный план" Китая - ред.), к которой мы относимся с уважением", - заявил глава Кремля, обращаясь к лидеру Китая.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин приехал с рабочим визитом в Москву.

Он уже встретился с российским диктатором, они начали переговоры в Кремле.

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