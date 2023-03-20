Хочет обсудить "мирный план" с главой КНР. Путин цинично высказался о переговорах с Украиной

Россия якобы готова к переговорам с Украиной и хочет рассмотреть "мирный план", который сформировал Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином.