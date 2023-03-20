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Хоче обговорити "мирний план" з главою КНР. Путін цинічно висловився про перемовини з Україною

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито готова до переговорів з Україною та хоче розглянути "мирний план", який сформулював Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Ми уважно ознайомилися і з вашими пропозиціями щодо врегулювання гострої кризи в Україні. Ви також знаєте, що ми завжди відкриті для переговорного процесу. Обговоримо, безумовно, всі ці питання, у тому числі і вашу ініціативу ("мирний план" Китаю - ред.), до якої ми ставимося з повагою", - заявив глава Кремля, звертаючись до лідера Китаю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 20 березня, Сі Цзіньпін приїхав із робочим візитом до Москви.

Він уже зустрівся з російським диктатором, вони розпочали переговори у Кремлі.

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