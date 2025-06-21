После комбинированной атаки РФ по Кременчугу обнаружили опасные кассетные боеприпасы

После атаки РФ в Кременчуге обнаружили кассетные боеприпасы. Они представляют угрозу для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавщины .

Для получения актуальной информации советуют доверять только официальным источникам.

Правоохранители призывают родителей и опекунов объяснить детям, что касаться неизвестных предметов смертельно опасно, и научить их правилам безопасности.

В случае обнаружения кассетных элементов следует немедленно сообщить в полицию по номеру 102 или обратиться в ГСЧС.

Полиция напоминает: категорически запрещено касаться, перемещать или приближаться к подозрительным предметам.

Эти боеприпасы особенно опасны для детей, поскольку внешне напоминают игрушки или пули.

После ночного комбинированного обстрела местная полиция сообщает о многочисленных случаях обнаружения опасных металлических сфер диаметром около 10 см остатков кассетных элементов.

Атака на Кременчуг

Российские оккупанты в ночь на 21 июня осуществили массированную ракетно-пушечную атаку по Кременчугу Полтавской области. Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, большинство средств поражения было сбито силами ПВО, но несколько попаданий все же нанесли ущерб. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

В результате атаки один человек получил ранения средней тяжести. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что пострадали жилые кварталы - повреждены многоэтажки и частные дома, выбиты окна и разрушены автомобили.

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