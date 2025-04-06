"Как бы странно ни звучало". Буданов объяснил, какой мессенджер безопаснее других

В частности, у Буданова спросили, какой мессенджер является самым безопасным для пользователей - Telegram, Signal, Viber или WhatsApp.

"Самым безопасным? После последних событий, как бы это не выглядело странно, все-таки из того, что перечислили, Signal намного лучше как мессенджер. Но если человеку взламывают телефон (мессенджеры очень редко взламывают), то все-равно, какой у тебя стоит мессенджер, потому что уже зашли в телефон", - ответил он.

Буданов также отметил, что среди телефонов в этом плане кнопочные не являются самыми безопасными, потому что "GSM-связь перехватывается со 100% гарантией".

Что имел в виду Буданов

В марте в США разгорелся политический скандал, поводом к которому стала статья главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. В ней он сообщил, что администрация президента Дональда Трампа случайно добавила его в секретный чат в мессенджере Signal. В чате были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор национальной разведки Талси Габбард и другие должностные лица.

Чат назывался "Houthi PC small group" и был создан советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем для должностных лиц Белого дома с целью координации атак армии США на хуситов в Йемене.

15 марта за несколько часов до авиаударов Хегсет подробно поделился планом военной операции, включая данные о целях и системах вооружения. После ударов участники группы отправили поздравительные сообщения.

В статье Голдберг выразил обеспокоенность по поводу безопасности использования для координации операций. По его мнению, это потенциально нарушает закон о шпионаже, так как Уолтц настроил автоматическое исчезновение сообщений в Signal, а тексты об официальных атаках должны записываться и храниться. Кроме того, Signal не является одобренной платформой для обмена секретной информацией.

Советник Уолтц взял на себя всю ответственность. Некоторые высокопоставленные лица требовали уволить его. Но в итоге президент заявил, что тот "случайно облажался", а Белый дом дал понять, что он остается важной частью команды Трампа и "дело о скандале закрыто".