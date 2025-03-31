Белый дом о скандале с Signal: "Дело закрыто"

Белый дом закрыл вопрос скандала с секретным чатом в Signal, куда по ошибке добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Президент, Майк Уолтц и вся его команда по национальной безопасности работают вместе очень эффективно, если посмотреть, насколько безопаснее стала Америка благодаря их лидерству", - добавила она.

"Как президент ясно дал понять, (советник по национальной безопасности - ред.) Майк Уолтц продолжает оставаться важной частью его команды по национальной безопасности, и это дело в Белом доме закрыто. С нашей стороны были предприняты шаги, чтобы подобное, разумеется, никогда больше не повторилось, и мы движемся дальше", - рассказала пресс-секретарь.

Скандал с Signal

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц недавно случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат топ-чиновников. Там они обсуждали планы США нанести удары по хуситам в Йемене.

В частности, глава Пентагона Пит Хегсет за полчаса до начала американской операции раскрыл в чате ее детали, которые касались время вылета истребителей и не только.

The Atlantic писало, что такая информация была секретной и ее публикация в открытом доступе могла бы нанести вред пилотам. При этом Хегсет отрицал такие утверждения. По его словам, он не раскрыл ни имен, ни имен, ни целей, ни локаций.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

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