У Дніпропетровській області спрацювала система ППО

У середу, 24 серпня, вдень у Дніпропетровській області спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

Жителям Дніпра і області необхідно пройти в укриття.

У Дніпропетровській області система ППО почала працювати під час повітряної тривоги. Більш докладних деталей місцева влада поки не повідомляла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій області 24 серпня вдень ППО збила ворожий повітряний об'єкт.

Також ми писали, що російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

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