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У Вінницькій області спрацювало ППО під час тривоги

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Вінницька область, Середа 24 серпня 2022 16:10
У Вінницькій області спрацювало ППО під час тривоги Фото: У Вінницькій області спрацювало ППО під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі", - написав він.

Зазначимо, що наразі в області триває повітряна тривога.

Вінничан закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодня у Черкаській області українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Окрім того, російські військові вдарили ракетами по Миргород Полтавської області. Відомо про мінімум чотири удари.

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