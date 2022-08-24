У Вінницькій області спрацювало ППО під час тривоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова .

Зазначимо, що наразі в області триває повітряна тривога.

"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі", - написав він.

Нагадаємо, сьогодня у Черкаській області українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Окрім того, російські військові вдарили ракетами по Миргород Полтавської області. Відомо про мінімум чотири удари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.