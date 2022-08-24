У Вінницькій області спрацювало ППО під час тривоги
Фото: У Вінницькій області спрацювало ППО під час тривоги (Getty Images)
Система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі", - написав він.
Зазначимо, що наразі в області триває повітряна тривога.
Вінничан закликають залишатися в укриттях.
Нагадаємо, сьогодня у Черкаській області українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету.
Окрім того, російські військові вдарили ракетами по Миргород Полтавської області. Відомо про мінімум чотири удари.
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