УПЦ Московського патріархату оскаржить закон про перейменування в КСУ

Фото: протоієрей Олександр Бахов (news.church.ua)

В УПЦ МП назвали закон про перейменування порушенням конституційних норм

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату оскаржить закон про її перейменування в Конституційному суді. Про це заявив голова юридичного відділу УПЦ (МП) протоєрей Олександр Бахов, передає РБК-Україна з посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ церкви.

За словами Бахова, УПЦ Московського патріархату має намір захищати свої права усіма законними способами. Він також зазначив, що президент Петро Порошенко не скористався правом вето, як його просили представники церкви.

"Так як має місце порушення конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду", - додав Бахов.

Нагадаємо, 22 грудня Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав УПЦ перейменуватися на Російську православну церкву. У той же час він підкреслив, що ніякого обмеження конституційних прав не буде.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, перейменування УПЦ МП може прискорити перехід громад до автокефальної Православної церкви України. Однак розгляд законопроектів, що спрощують саму процедуру, заплановано на наступній пленарній сесії.