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Президент підписав закон про перейменування УПЦ МП

Новини » Політика    22.12.2018 - 15:20
Президент підписав закон про перейменування УПЦ МП
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Законопроект був підписаний главою держави

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Як повідомляється, сьогодні, 22 грудня, Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять у структуру (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України"

"Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної  Православної церкви України, чи то до тієї церкви,  яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ", - наголосив президент.

За словами Порошенка, зміни до закону відповідають принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій. Також президент додав, що жодного обмеження конституційних прав громадян не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву

Епіфаній впевнений, що рішення Ради про перейменування УПЦ МП не викличе протистоянь В УПЦ МП просять Порошенка накласти вето на закон щодо перейменування церкви
Новини України переименованиеУПЦ МПЗакон
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