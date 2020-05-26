ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Хмельницькій області в ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувались

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 12:38
У Хмельницькій області в ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувались
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП

Вчора ввечері 25 травня у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна подія за участю двох автівок. У результаті зіткнення загинула одна людина та ще четверо травмувались.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі М-12 поблизу с. Шаровечка Хмельницького району. Зіткнулися два авто - Opel Vivaro та Renault Trafic у результаті чого загинув 68-річний водій останнього. Троє його пасажирів та водій іншого автомобіля отримали травми та були госпіталізовані.

Як зазначається, рятувальники здійснили превентивні заходи щодо запобігання виникненню загоряння автівок та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Яготинському районі Київської області на трасі Київ-Харків 24 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет, в результаті чого постраждали чотири людини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПХмельницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся