На автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет, постраждали чотири людини

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП

Сьогодні, 25 травня, у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, водій мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" під час руху з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії чотири пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, медики та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, сьогодні у Києві у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє дітей.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що на автодорозі Київ-Чоп вантажівка протаранила мікроавтобус, який перевозив пасажирів.

Разом з тим, у Вінницькій області позашляховик Ford Explorer врізався у дерево, у ньому перебували 6 людей.

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Автор: Андрій Козловський