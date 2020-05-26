ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницкой области в ДТП погиб один человек и еще четверо травмировались

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 12:38
В Хмельницкой области в ДТП погиб один человек и еще четверо травмировались
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП

Вчера вечером 25 мая в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения погиб один человек и еще четверо травмировались.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-12 вблизи с. Шаровечка Хмельницкого района. Столкнулись два авто - Opel Vivaro и Renault Trafic, в результате чего погиб 68-летний водитель последнего. Трое его пассажиров и водитель другого автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Как отмечается, спасатели осуществили превентивные меры по предотвращению возникновения возгорания автомобилей и смыли топливо-смазочные материалы с проезжей части дороги. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Яготинском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков 24 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДТПХмельницкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь