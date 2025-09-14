ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Хмельницком осужден организатор схемы незаконной продажи гуманитарных автомобилей

Украина, Воскресенье 14 сентября 2025 20:15
UA EN RU
В Хмельницком осужден организатор схемы незаконной продажи гуманитарных автомобилей Фото: в Хмельницком осужден организатор схемы незаконной продажи гуманитарных автомобилей (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор по делу № 686/24943/25 в отношении Олега Грабнера. Его обвинили в незаконной продаже автомобилей, полученных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, судебное разбирательство состоялось в открытом заседании с участием председательствующего судьи, секретаря, прокурора, обвиняемого и его защитника. Дело рассматривалось на основании соглашения о признании виновности, заключенного 28 мая 2025 года между Грабнером Олегом Сергеевичем и прокурором Хмельницкой областной прокуратуры.

Детали дела

Грабнер Олег Сергеевич, соучредитель благотворительной организации "Реабилитация и Возрождение", организовал схему незаконной продажи автомобилей, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь во время военного положения.

Согласно расследованию, с октября 2023 года он создал организованную группу, к которой привлек двух соучастников. Группа занималась продажей транспортных средств, полученных от иностранных доноров для нужд ВСУ, путем заключения мнимых сделок, скрывающих фактическую куплю-продажу.

В частности, установлено, что в марте 2024 года обвиняемые продали два автомобиля марки KIA Sorento за 219 100 гривен и 5500 долларов (эквивалент 225 663 гривен) соответственно, а также пять других автомобилей (Opel Vivaro, Volkswagen Passat, Toyota RAV 4, Mercedes-Benz ML 400) на общую сумму 890 981,75 гривен. Все транспортные средства были задекларированы как гуманитарная помощь и, в соответствии с законодательством Украины, не подлежали продаже.

Грабнер Олег Сергеевич признал свою вину в полном объеме и заключил соглашение о признании виновности. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенная организованной группой в значительном размере во время военного положения).

С учетом чистосердечного раскаяния, активного содействия раскрытию преступления и других смягчающих обстоятельств, суд применил ст. 69 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 204 тыс. гривен, конфискации имущества (кроме жилья) и лишения права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, благотворительных фондах и общественных организациях на 2 года.

Кроме того, обвиняемый обязался в течение 15 календарных дней перечислить 100 тыс. гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Суд
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России