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В Хмельницком в результате удара России вспыхнул пожар на рынке

22:53 09.09.2026 Ср
1 мин
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Хмельницком пожар после атаки российских оккупантов (ГСЧС)

В результате российского удара в среду, 9 сентября, в Хмельницком вспыхнул пожар на одном из рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Хмельницкого Александра Симчишина.

"Общество, очередные вражеские террористические атаки. Работали силы ПВО. В результате атаки есть возгорание на территории одного из рынков в Хмельницком", - рассказал он.

Симчишин отметил, что на месте "прилета" работают спасатели и все соответствующие службы города.

Он добавил, что информация о пострадавших в результате удара устанавливается, и отметил, что детали обстрела сообщит позже.

Напомним, 5 сентября в результате вражеских обстрелов в Хмельницком повреждения получил многоэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили. Кроме того, были зафиксированы разрушения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.

Отметим, в ночь на 3 сентября Хмельнитчина находилась под атакой врага. В результате удара возник пожар в складских помещениях одного из предприятий области, был ранен человек.

Кроме того, вечером 2 сентября россияне атаковали Хмельницкий район дронами. В результате вражеского удара вспыхнули пожары на складе и в грузовике, ранения получил один человек.

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