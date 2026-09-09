В Хмельницком в результате удара России вспыхнул пожар на рынке

В результате российского удара в среду, 9 сентября, в Хмельницком вспыхнул пожар на одном из рынков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Хмельницкого Александра Симчишина.
"Общество, очередные вражеские террористические атаки. Работали силы ПВО. В результате атаки есть возгорание на территории одного из рынков в Хмельницком", - рассказал он.
Симчишин отметил, что на месте "прилета" работают спасатели и все соответствующие службы города.
Он добавил, что информация о пострадавших в результате удара устанавливается, и отметил, что детали обстрела сообщит позже.
Напомним, 5 сентября в результате вражеских обстрелов в Хмельницком повреждения получил многоэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили. Кроме того, были зафиксированы разрушения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.
Отметим, в ночь на 3 сентября Хмельнитчина находилась под атакой врага. В результате удара возник пожар в складских помещениях одного из предприятий области, был ранен человек.
Кроме того, вечером 2 сентября россияне атаковали Хмельницкий район дронами. В результате вражеского удара вспыхнули пожары на складе и в грузовике, ранения получил один человек.