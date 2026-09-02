РФ атаковала Хмельницкую область: загорелся грузовик, склад и есть пострадавший
Россияне в среду вечером, 2 сентября, атаковали Хмельницкий район дронами, в результате чего возникли пожары и пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
Он сообщил, что во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. В частности, есть ущерб.
В то же время, в результате работы ПВО произошло падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Из-за этого загорелись грузовой автомобиль и складское помещение. В настоящее время ГСЧС уже локализовали пожар.
Однако известно, что в результате атаки пострадал водитель грузовика.
"У него зафиксированы обломочные ранения спины. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Информации о других пострадавших пока нет", – уточнил Тюрин.
Обстрелы Украины
Напомним, что россияне в последние недели и месяцы усилили обстрелы, особенно удары по некоторым городам.
В частности, сегодня днем Киев вновь с самого утра подвергся атаке дронов. В результате обстрелы были зафиксированы прилеты в один из университетов, дом, а также было повреждено медучреждение.
Также мы писали, что в ночь на 2 сентября россияне совершили комбинированный удар по Одессе. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, бизнес-центр, склады, АЗС и не только.