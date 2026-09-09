У Хмельницькому внаслідок удару Росії спалахнула пожежа на ринку

Зазначимо, в ніч на 3 вересня Хмельниччина перебувала під атакою ворога. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях одного з підприємств області, було поранено людину.

Крім того, увечері 2 вересня росіяни атакували Хмельницький район дронами. Внаслідок ворожого удару спалахнули пожежі на складі та у вантажівці, поранення отримала одна людина.