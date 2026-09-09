ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Хмельницком в результате удара России вспыхнул пожар на рынке

22:53 09.09.2026 Ср
1 мин
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется
aimg Валерий Ульяненко
В Хмельницком в результате удара России вспыхнул пожар на рынке Иллюстративное фото: в Хмельницком пожар после атаки российских оккупантов (ГСЧС)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российского удара в среду, 9 сентября, в Хмельницком вспыхнул пожар на одном из рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Хмельницкого Александра Симчишина.

"Общество, очередные вражеские террористические атаки. Работали силы ПВО. В результате атаки есть возгорание на территории одного из рынков в Хмельницком", - рассказал он.

Симчишин отметил, что на месте "прилета" работают спасатели и все соответствующие службы города.

Он добавил, что информация о пострадавших в результате удара устанавливается, и отметил, что детали обстрела сообщит позже.

Напомним, 5 сентября в результате вражеских обстрелов в Хмельницком повреждения получил многоэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили. Кроме того, были зафиксированы разрушения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.

Отметим, в ночь на 3 сентября Хмельнитчина находилась под атакой врага. В результате удара возник пожар в складских помещениях одного из предприятий области, был ранен человек.

Кроме того, вечером 2 сентября россияне атаковали Хмельницкий район дронами. В результате вражеского удара вспыхнули пожары на складе и в грузовике, ранения получил один человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хмельницкий Пожар Война в Украине
Новости
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии