У Хмельницькому внаслідок удару Росії спалахнула пожежа на ринку

Внаслідок російського удару в середу, 9 вересня, у Хмельницькому спалахнула пожежа на одному з ринків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Хмельницького Олександра Симчишина.

Нагадаємо, 5 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Хмельницькому пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок , а також припарковані поруч автомобілі. Крім того, зафіксовані руйнування на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.

Він додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок удару встановлюється, і зазначив, що деталі обстрілу повідомить пізніше.

Симчишин зазначив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники і усі відповідні служби міста.

"Товариство, чергові ворожі терористичні атаки. Працювали сили ППО. Внаслідок атаки є загоряння на території одного із ринків у Хмельницькому", - розповів він.

Зазначимо, в ніч на 3 вересня Хмельниччина перебувала під атакою ворога. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях одного з підприємств області, було поранено людину.

Крім того, увечері 2 вересня росіяни атакували Хмельницький район дронами. Внаслідок ворожого удару спалахнули пожежі на складі та у вантажівці, поранення отримала одна людина.