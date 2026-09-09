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У Хмельницькому внаслідок удару Росії спалахнула пожежа на ринку

22:53 09.09.2026 Ср
1 хв
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
У Хмельницькому внаслідок удару Росії спалахнула пожежа на ринку Ілюстративне фото: в Хмельницькому пожежа після атаки російських окупантів (ДСНС)
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Внаслідок російського удару в середу, 9 вересня, у Хмельницькому спалахнула пожежа на одному з ринків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Хмельницького Олександра Симчишина.

"Товариство, чергові ворожі терористичні атаки. Працювали сили ППО. Внаслідок атаки є загоряння на території одного із ринків у Хмельницькому", - розповів він.

Симчишин зазначив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники і усі відповідні служби міста.

Він додав, що інформація щодо постраждалих внаслідок удару встановлюється, і зазначив, що деталі обстрілу повідомить пізніше.

Нагадаємо, 5 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Хмельницькому пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок, а також припарковані поруч автомобілі. Крім того, зафіксовані руйнування на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.

Зазначимо, в ніч на 3 вересня Хмельниччина перебувала під атакою ворога. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях одного з підприємств області, було поранено людину.

Крім того, увечері 2 вересня росіяни атакували Хмельницький район дронами. Внаслідок ворожого удару спалахнули пожежі на складі та у вантажівці, поранення отримала одна людина.

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