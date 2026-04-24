В Хмельницком военный устроил стрельбу возле многоэтажки, - источники

В Хмельницком на улице Шухевича задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди двора жилого дома. По предварительным данным, огонь открыли из стартового пистолета, пострадавших нет.

Детали инцидента Сообщение о звуках выстрелов поступило в милицию сегодня около 16:00. На место происшествия немедленно направили наряды полиции, которые задержали правонарушителя. "Возле дома мужчина совершил выстрелы во дворе. На место направили наряды полиции, которые задержали этого человека. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, он стрелял из стартового пистолета. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщила Гирдвилис. По данным источников, задержанным оказался военнослужащий. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и мотивы его поступка.