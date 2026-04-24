ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Хмельницком военный устроил стрельбу возле многоэтажки, - источники

17:48 24.04.2026 Пт
2 мин
Полиция Хмельницкого задержала стрелка, который напугал жителей многоэтажки
aimg Сергей Козачук aimg Юлия Акимова
В Хмельницком военный устроил стрельбу возле многоэтажки, - источники Фото: полиция задержала мужчину за стрельбу в Хмельницком (facebook.com/zaporizhiapolice)

В Хмельницком на улице Шухевича задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди двора жилого дома. По предварительным данным, огонь открыли из стартового пистолета, пострадавших нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис и информированный источник.

Детали инцидента

Сообщение о звуках выстрелов поступило в милицию сегодня около 16:00.

На место происшествия немедленно направили наряды полиции, которые задержали правонарушителя.

"Возле дома мужчина совершил выстрелы во дворе. На место направили наряды полиции, которые задержали этого человека. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, он стрелял из стартового пистолета. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщила Гирдвилис.

По данным источников, задержанным оказался военнослужащий. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и мотивы его поступка.

Случаи стрельбы в Украине

Напомним, в течение последней недели в Украине зафиксировано несколько резонансных инцидентов с применением оружия.

В частности, 19 апреля в Чернигове возле гостиничного комплекса "Градецкий" произошел похожий случай: полиция задержала мужчину, который имел при себе стартовый пистолет.

Тогда инцидент обошелся без пострадавших, а оружие изъяли для экспертизы.

Значительно более трагическое событие произошло 18 апреля в Киеве. Там уроженец Москвы поджег квартиру, после чего с оружием ворвался в супермаркет, где открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли и получили ранения несколько человек, а самого нападавшего ликвидировали во время штурма.

Позже стало известно, что правоохранительные органы открыли уголовное производство относительно действий патрульных, которые находились на месте происшествия в столице. Следствие изучает причины, почему гражданские остались без надлежащей защиты во время первых выстрелов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Полицейские Украина
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским