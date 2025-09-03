RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Хмельницком прозвучали взрывы на фоне атаки крылатых ракет

Фото: россияне ударили ракетами по городу Хмельницкий (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Хмельницком прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.

"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты издания.

В 06:09 военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий