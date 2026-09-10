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В Хмельницком после атаки РФ произошла повторная детонация: ранены 4 спасателя

02:05 10.09.2026 Чт
2 мин
Что известно об очередных последствиях атаки по Хмельницкому?
aimg Эдуард Ткач
Фото: пожарный на месте событий (t.me/dsns_telegram)

Россияне в среду вечером, 9 сентября, атаковали Хмельницкий. Известно, что после атаки произошла повторная детонация и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и канал ГСЧС Украины.

По словам Тюрина, в Хмельницком в результате сбыта воздушной цели силами ПВО произошло падение обломков и возник пожар на территории одного из рынков.

Эта информация была известна еще с вечера, однако глава ОВА и ГСЧС проинформировали, что была повторная детонация, из-за чего пострадали люди.

"Во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва травмированы 4 спасателя: их госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. Пожар ликвидировали", - резюмировали чрезвычайники.

Другие атаки на город и область

Напомним, 5 сентября россияне тоже атаковали Хмельницкий, в результате чего была повреждена многоэтажка, а также припаркованные рядом авто. Помимо этого, были разрушения на территории некоторых предприятий.

Также мы писали, что в ночь на 3 сентября под атакой была Хмельницкая область. Позже стало известно, что из-за обстрела возник пожар на складе одного из предприятий и был ранен человек.

Кроме того, 2 сентября под ударом дронов оказался Хмельницкий район. Из-за удара возникли пожары на складе и горел грузовик.

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