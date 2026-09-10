У Хмельницькому після атаки РФ сталася повторна детонація: поранені 4 рятувальників

Росіяни у середу ввечері, 9 вересня, атакували Хмельницький. Наразі відомо, що після атаки відбулась повторна детонація та постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та канал ДСНС України.
За словами Тюріна, у Хмельницькому внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та виникла пожежа на території одного з ринків.
Ця інформація була відома ще з вечора, однак наразі глава ОВА та ДСНС поінформували, що була повторна детонація, через що постраждали люди.
"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували", - резюмували надзвичайники.
Нагадаємо, 5 вересня росіяни також атакували Хмельницький, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівку, а також припарковані поруч автомобілі. Крім того, були руйнування на території деяких підприємств.
Також ми писали, що в ніч на 3 вересня під атакою опинилася Хмельницька область. Пізніше стало відомо, що через обстріл виникла пожежа на складі одного з підприємств і одна людина отримала поранення.
Крім того, 2 вересня під ударом дронів опинився Хмельницький район. Через удар виникли пожежі на складі та горіла вантажівка.