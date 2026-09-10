У Хмельницькому після атаки РФ сталася повторна детонація: поранені 4 рятувальників

За словами Тюріна, у Хмельницькому внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та виникла пожежа на території одного з ринків.

Ця інформація була відома ще з вечора, однак наразі глава ОВА та ДСНС поінформували, що була повторна детонація, через що постраждали люди.

"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували", - резюмували надзвичайники.