У Хмельницькому після атаки РФ сталася повторна детонація: поранені 4 рятувальників

Росіяни у середу ввечері, 9 вересня, атакували Хмельницький. Наразі відомо, що після атаки відбулась повторна детонація та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та канал ДСНС України.

За словами Тюріна, у Хмельницькому внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та виникла пожежа на території одного з ринків.

Ця інформація була відома ще з вечора, однак наразі глава ОВА та ДСНС поінформували, що була повторна детонація, через що постраждали люди.

"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували", - резюмували надзвичайники.