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У Хмельницькому після атаки РФ сталася повторна детонація: поранені 4 рятувальників

02:05 10.09.2026 Чт
2 хв
Що відомо про чергові наслідки атаки по Хмельницькому?
aimg Едуард Ткач
У Хмельницькому після атаки РФ сталася повторна детонація: поранені 4 рятувальників Фото: пожежник на місці подій (t.me/dsns_telegram)
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Росіяни у середу ввечері, 9 вересня, атакували Хмельницький. Наразі відомо, що після атаки відбулась повторна детонація та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та канал ДСНС України.

За словами Тюріна, у Хмельницькому внаслідок збиття повітряної цілі силами ППО відбулося падіння уламків та виникла пожежа на території одного з ринків.

Ця інформація була відома ще з вечора, однак наразі глава ОВА та ДСНС поінформували, що була повторна детонація, через що постраждали люди.

"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували", - резюмували надзвичайники.

Інші атаки на місто та область

Нагадаємо, 5 вересня росіяни також атакували Хмельницький, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівку, а також припарковані поруч автомобілі. Крім того, були руйнування на території деяких підприємств.

Також ми писали, що в ніч на 3 вересня під атакою опинилася Хмельницька область. Пізніше стало відомо, що через обстріл виникла пожежа на складі одного з підприємств і одна людина отримала поранення.

Крім того, 2 вересня під ударом дронів опинився Хмельницький район. Через удар виникли пожежі на складі та горіла вантажівка.

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