ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Хмельницком люди протестовали против отключений света: есть задержанный

Украина, Хмельницкий, Среда 21 января 2026 22:02
UA EN RU
В Хмельницком люди протестовали против отключений света: есть задержанный Иллюстративное фото: из-за отключения света люди вышли на протесты (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Хмельницком 21 января местные жители вышли на протесты против отключений света. Они перекрыли движение общественного транспорта в центре, одного человека задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что из-за длительных отключений электроэнергии более 200 человек вышло на протест в центр города, к Хмельницкой областной военной администрации. Они хотели получить объяснения, почему действуют именно такие графики отключения.

Из-за перекрытия улиц в центре общественный транспорт курсировал с задержкой. Протестующие были зафиксированы на нескольких центральных улицах. В целом митинг прошел мирно, но одного человека задержали.

Отмечается, что в отличие от других протестующих, задержанный грубо нарушал общественный порядок. В частности во время мероприятия он выкрикивал нецензурную лексику и угрожал, что бросит гранату. Сейчас с задержанным работают правоохранители.

Отметим, что из-за последствий российских атак в ряде областей Украины в среду, 21 января, снова были введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действовали. Для других регионов, в том числе для Хмельницкой области, действовали почасовые графики.

Также из-за новых атак российских оккупантов на утро 21 января были обесточены потребители в четырех областях. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

К сожалению, в четверг, 22 января, по всей территории Украины будут действовать ограничения электроэнергии. В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света Хмельницкий
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка