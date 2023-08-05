Оккупанты запустили три группы "шахедов": ситуация в областях Украины
Войска РФ запустили по Украинн по меньшей мере три группы дронов-камикадзе с южного и юго-восточного направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Николаевская область
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в небе области замечено как минимум 9 вражеских ударных дронов.
В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что несколько групп беспилотников находятся над Николаевской областью, они двигаются в северо-западном направлении.
Кировоградская область
В Воздушных силах ВСУ заявили, что несколько групп беспилотников зафиксированы на подлете к региону. Кроме того, один "шахед" заметили между Кропивницким и Кременчугом.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Массированные удары оккупантов по Украине
Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.
Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.
В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.